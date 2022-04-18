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13:21, 18 апреля 2022 года

В Глазуновке открыли мемориальную доску в честь советских героев-летчиков Александры Поляковой и Ефима Сагайдакова

Памятная доска установлена на здании железнодорожного вокзала.


На здании железнодорожного вокзала станции Глазуновка открыли мемориальную доску в честь советских героев-летчиков Александры Поляковой и Ефима Сагайдакова.
 
 
Летчица Александра Полякова и ее штурман Ефим Сагайдаков в ночь с 9 на 10 мая 1943 года разбомбили эшелоны с боевой техникой и составы из цистерн с топливом. Разорвавшийся рядом зенитный снаряд влетел в мотор бомбардировщика, самолет загорелся. Полякова направила подбитый бомбардировщик на скопление вражеских эшелонов. Экипаж покинул кабину самолета, но приземлиться им не удалось. Александра Полякова и штурман Ефим Сагайдаков погибли.
 
В этом году исполняется 100 лет со дня рождения героев. К мемориальной доске присутствующие на церемонии открытия возложили цветы. Память Александры Поляковой и Ефима Сагайдакова почтили минутой молчания.
 
Фото редакции газеты Глазуновского района «Приокская нива»



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