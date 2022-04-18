Орловцы не упускают возможности поддержать российских солдат

Жители региона собирают гуманитарную помощь для отправки на Украину, а также лично в руки передают продукты военным.

На минувшей неделе соцсети облетели кадры, на которых жители Дмитровска оказывают техническую и гуманитарную помощь военнослужащим. Сегодня в редакцию ГТРК «Орел» поступили видеокадры, которые свидетельствуют о том, что орловцы не упускают возможности поддержать российских солдат.

На этот раз на видео областной центр. Орловчанки останавливают колонну военной техники, идущую через наш город, и уже по доброй традиции передают ребятам пакеты с продуктами, а затем провожают.

Военные, кстати, отметили, что такая поддержка от людей для них бесценна, и что жители нашего региона затронули чувства и тех служащих, которые проходят уже не первую кампанию.