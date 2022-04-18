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13:40, 18 апреля 2022 года

Орловцы не упускают возможности поддержать российских солдат

Жители региона собирают гуманитарную помощь для отправки на Украину, а также лично в руки передают продукты военным.


На минувшей неделе соцсети облетели кадры, на которых жители Дмитровска оказывают техническую и гуманитарную помощь военнослужащим. Сегодня в редакцию ГТРК «Орел» поступили видеокадры, которые свидетельствуют о том, что орловцы не упускают возможности поддержать российских солдат. 
 
На этот раз на видео областной центр. Орловчанки останавливают колонну военной техники, идущую через наш город, и уже по доброй традиции передают ребятам пакеты с продуктами, а затем провожают. 
 
Военные, кстати, отметили, что такая поддержка от людей для них бесценна, и что жители нашего региона затронули чувства и тех служащих, которые проходят уже не первую кампанию. 
 
И сегодня же глава региона Андрей Клычков отметил, что в недавно открывшемся центре сбора помощи солдатам «Патриот-57» уже готов к отправке на передовую первый груз из Орла.


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Юлия Сулим


 
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