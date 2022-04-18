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13:40, 18 апреля 2022 года
Орловцы не упускают возможности поддержать российских солдатЖители региона собирают гуманитарную помощь для отправки на Украину, а также лично в руки передают продукты военным.
На минувшей неделе соцсети облетели кадры, на которых жители Дмитровска
оказывают техническую и гуманитарную помощь военнослужащим. Сегодня в редакцию ГТРК «Орел» поступили видеокадры, которые свидетельствуют о том, что орловцы не упускают возможности поддержать российских солдат.
На этот раз на видео областной центр. Орловчанки останавливают колонну военной техники, идущую через наш город, и уже по доброй традиции передают ребятам пакеты с продуктами, а затем провожают.
Военные, кстати, отметили, что такая поддержка от людей для них бесценна, и что жители нашего региона затронули чувства и тех служащих, которые проходят уже не первую кампанию.
И сегодня же глава региона Андрей Клычков
отметил, что в недавно открывшемся центре сбора помощи солдатам «Патриот-57» уже готов к отправке на передовую первый груз из Орла.
Юлия Сулим