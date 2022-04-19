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15:07, 18 апреля 2022 года В трех учреждениях образования Орла - новые руководители Назначения вступили в силу сегодня.





Как сообщает сайт городской администрации, с сегодняшнего дня Юрий Смирнов назначен директором Центра детского творчества №2. Трудовой стаж Юрия Смирнова составляет 32 года, имеется опыт работы в качестве художественного руководителя музыкального ансамбля, директора ГУК «Дворец культуры Железнодорожников». До назначения на должность директора Центра детского творчества №2 он был заместителем директора Центра патриотического воспитания «Патриот – 57».



Также с сегодняшнего дня Ирина Филяева стала заведующей детским садом №34. Трудовой стаж Ирины Филяевой – 23 года. До назначения на новую должность работала старшим воспитателем, а затем исполняла обязанности заведующей детского сада №34.



Татьяна Коростелева с сегодняшнего дня является директором школы №3 им. А.С. Пушкина. Трудовой стаж Татьяны Коростелевой – 22 года. Она работала педагогом-психологом, заместителем директора по воспитательной работе. До назначения занимала должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе в школе №3 им. А.С. Пушкина, а с 22 мая 2021 года исполняла обязанности директора.





Орловское Информбюро





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