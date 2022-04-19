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15:32, 18 апреля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Орловцы объединяются, чтобы помочь. На Донбасс отправлен новый груз с орловской земли.



- В Орле подводят итоги субботника. Сотни коллективов вышли на весеннюю уборку города.



- Традиция великопостных концертов возвращается в храмы Орла. Первый из них дали в Богоявленском соборе.



- Горячие выходные в регионе: сводка происшествий последних дней.



- В Орле создан центр для обучения аграриев будущего.



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