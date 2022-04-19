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15:34, 18 апреля 2022 года На днях в Орле завершился турнир любителей бадминтона Корреспондент ГТРК «Орел» Анастасия Дорохова убедилась, что волан и ракетка уже покорили сердца самых разных людей.





Бадминтон объединяет города, регионы и целые страны. Этот вид спорта входит в программу подготовки космонавтов. И, спустившись на Землю, наш земляк, летчик-космонавт Александр Мисуркин приобщает орловцев к этой замечательно игре.



Александр Мисуркин, Герой России, президент Орловской областной Федерации бадминтона: «Это очень высоковариативная и очень интенсивная игра. Темп обмена ударами у игроков мирового уровня чаще, чем удар в секунду. При этом они совершенно разные. Ты должен реагировать на большой скорости, а это значит, что между твоими нейронами связи должны быть быстрыми».

Развлечься и подучиться игре в бадминтон в Орле собрались более сотни участников из десяти регионов России. Турнир носил любительский статус и прошел при поддержке областного гранта «Бадминтон – здоровый образ жизни». Поиграть приехали и начинающие, и опытные спортсмены. Такие, как, например президент федерации бадминтона республики Дагестан, хирург Жаруллах Ашуев.



Жаруллах Ашуев, президент Федерации бадминтона республики Дагестан: «Жизнь состоит из движения. Чем больше человек двигается, тем интереснее он живет. Не обязательно прожить до 100-200 лет, а важно то, как ты их прожил. Лучше износиться, чем заржаветь».

Были на турнире и гости из соседних стран. Нгуен Ван Ши играть приехал в Орел из Курской области, но родился и вырос во Вьетнаме.



Нгуен Ван Ши, участник турнира по бадминтону (Курская область): «Мне очень нравится бадминтон, потому что он хороший для здоровья. Благодаря бадминтону у меня есть много друзей из России и других стран».

Лучшие спортсмены получили награды и кубки, и абсолютно все – хорошее настроение.





Анастасия Дорохова





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