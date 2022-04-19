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16:02, 18 апреля 2022 года

На Орловщине от воды освободились два низководных моста

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.


Как сообщили в региональном МЧС, за последние дни освободились от воды два низководных моста – через реку Цон возле поселка Круглый Орловского муниципального округа и через реку Зушу около села Измайлово Новосильского района.

Помимо этого на территории области остается подтопленным один низководный мост: через реку Оку в Мценском районе возле деревни Городище. Жизнеобеспечение населения не нарушено, есть объездные пути. Подтопление участков автомобильных дорог и придомовых территорий не зарегистрировано.

Мониторинг паводковой ситуации продолжается.

По информации Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки прогнозируется дальнейшее колебание уровней воды в реках региона.

В случае необходимости обращайтесь в экстренные службы региона по телефонам 01, 101 или 112!

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области


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