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16:02, 18 апреля 2022 года На Орловщине от воды освободились два низководных моста Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.





Как сообщили в региональном МЧС, за последние дни освободились от воды два низководных моста – через реку Цон возле поселка Круглый Орловского муниципального округа и через реку Зушу около села Измайлово Новосильского района.



Помимо этого на территории области остается подтопленным один низководный мост: через реку Оку в Мценском районе возле деревни Городище. Жизнеобеспечение населения не нарушено, есть объездные пути. Подтопление участков автомобильных дорог и придомовых территорий не зарегистрировано.



Мониторинг паводковой ситуации продолжается.



По информации Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки прогнозируется дальнейшее колебание уровней воды в реках региона.



В случае необходимости обращайтесь в экстренные службы региона по телефонам 01, 101 или 112!



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области





Орловское Информбюро





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