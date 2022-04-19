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17:48, 18 апреля 2022 года В Орле прошел инклюзивный фестиваль-конкурс «Мы вместе!» Фестиваль, в котором принимают участие люди с ограниченными возможностями здоровья и инклюзивные коллективы, прошел уже в четвертый раз.





В Орле прошел инклюзивный фестиваль-конкурс «Мы вместе!». В нем приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья и инклюзивные коллективы. В этом году он впервые прошел в новом статуте - как всероссийский.



Организаторы фестиваля - КДЦ «Металлург» и Орловская организация ВОИ Северного района.



Для участия в наш город приехали 600 человек из 23 регионов, чтобы представить различные виды творчества. Участники, пели, танцевали, а также привезли с собой для выставки фотографии, картины, вышивки и многое другое.



Церемония вручения наград длилась больше часа. А на Гала-концерте было представлено более 30 номеров.





Татьяна Тимохина





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