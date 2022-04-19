вторник 19.04.2022 00:52:58 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
С чего начинается Родина
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

17:48, 18 апреля 2022 года

В Орле прошел инклюзивный фестиваль-конкурс «Мы вместе!»

Фестиваль, в котором принимают участие люди с ограниченными возможностями здоровья и инклюзивные коллективы, прошел уже в четвертый раз.


В Орле прошел инклюзивный фестиваль-конкурс «Мы вместе!». В нем приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья и инклюзивные коллективы. В этом году он впервые прошел в новом статуте - как всероссийский.

Организаторы фестиваля - КДЦ «Металлург» и Орловская организация ВОИ Северного района.

Для участия в наш город приехали 600 человек из 23 регионов, чтобы представить различные виды творчества. Участники, пели, танцевали, а также привезли с собой для выставки фотографии, картины, вышивки и многое другое.

Церемония вручения наград длилась больше часа. А на Гала-концерте было представлено более 30 номеров.


Татьяна Тимохина


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.