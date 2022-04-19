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17:49, 18 апреля 2022 года В Орле задержан молодой человек за незаконное хранение наркотического средства В совершении противоправного деяния подозревается житель Кромского района 2003 г.р.





В Орле сотрудниками патрульно-постовой службы задержан молодой человек за незаконное хранение наркотического средства. Сотрудники полиции заметили 19-летнего юношу, который, предположительно, находился в состоянии наркотического опьянения. При проведении его личного досмотра полицейские обнаружили полимерный сверток с порошкообразным веществом. Позже эксперты установили, что это синтетический наркотик – производное N-метилэфедрона, массой 0,33 грамма.



В беседе с полицейскими молодой человек пояснил, что приобрел данное вещество бесконтактным способом для личного потребления.



В отношении подозреваемого полицией возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере». Кроме этого, в отношении гражданина был составлен административный протокол в связи с потреблением наркотических средств без назначения врача. Ведется предварительное расследование, сообщает пресс-службы УМВД России по Орловской области.





Орловское Информбюро





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