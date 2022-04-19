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18:18, 18 апреля 2022 года 98 орловских работодателей готовы взять на работу беженцев В службе занятости для вынужденных переселенцев нашлось порядка 800 вакансий. Однако из-за сложности с документами легально оформиться на работу непросто. Пока трудоустроилась только Марина Гусак из Донецка. Девушка работает в Мценской ЦРБ. Корреспондент ГТРК «Орел» Татьяна Тимохина познакомилась с врачом-стажером.





Марина Гусак, прибывшая на Орловщину из Донецка, считает, что ей крупно повезло. Она уже месяц работает. Как только узнала, что в Мценской ЦРБ по ее специальности есть вакансия, не раздумывая устроилась в бактериологическую лабораторию.



Марина Гусак, врач-стажёр Мценской ЦРБ: «Надо вставать и тут на ноги. Люди получили разовую помощь, и, собственно не знаю, как дальше они будут - там все с детьми в лагере».

В больнице Марину приняли хорошо. Тем более что медицинских работников здесь не хватает.



Пока Марина - врач-стажер, но в перспективе надеется стать врачом-бактериологом, кем и работала в Донецке.



Марина Гусак, врач-стажёр Мценской ЦРБ: «Собрала все документы. У меня и паспорт был российский, и все документы детей, только у нотариуса перевела документы на русский язык, и готовлю документы дальше на подтверждение образования, чтобы я могла здесь врачом работать».

И с транспортом проблему решили. Работа заканчивается в 14 часов, а ближайший автобус назад - в семь вечера. Специально для нее и единственного в «Юбилейном» одиннадцатиклассника администрация выделила машину, которая в три часа дня отвозит их обратно. Там маму ждут 10 летний сын и 13 летняя дочь.



Но далеко не все вынужденные переселенцы могут устроиться на работу. Вакансий в службе занятости порядка 800. Но у желающих трудоустроиться нет патентов на работу, российских документов, не соответствуют дипломы.



Мария Митейко - акушер, Оксана Савенкова – медсестра. Медики нужны везде, но оформиться на работу непросто.



Мария Митейко, жительница г. Донецка: «Диплом походит, сказали решить с документами, надо разрешение на работу. Но разрешение на работу мы не можем сделать, так как в миграционной карте не указана цель визита. Я была в ФМС, сказали, что уже вышел указ, чтобы брать нас с нашими документами». Марина Мельникова, начальник отдела регионального управления труда и занятости: «В настоящее время мы ожидаем, что на федеральном уровне законодательство будет изменено, и они будут приравнены по трудовым правам к гражданам Российской Федерации, и тогда процедура трудоустройства и оказания всех государственных услуг от службы занятости будут упрощены».

По данным службы занятости из 607 трудоспособных граждан, прибывших с территории Украины, 260 хотят устроиться на работу в нашем регионе.





Татьяна Тимохина





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