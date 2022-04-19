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9:20, 19 апреля 2022 года Команды 14-ти детских садов Орла встретятся в финале фестиваля «Веселые старты» Турнир пройдет в середине мая.





Как сообщает сайт городской администрации, в минувшие выходные прошел заключительный районный этап городского фестиваля «Веселые старты».

В нём приняли участие 17 команд детских садов Заводского района Орла.



Ребята показали сплоченность, скорость, ловкость и спортивный дух. Родители поддерживали и, разумеется, волновались больше самих участников. Инструкторы и воспитатели из всех сил помогали детворе преодолевать «полосу препятствий».



Финал фестиваля «Веселые старты» состоится в середине мая. На базе спорткомплекса Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева встретятся сильнейшие команды дошколят всех районов. В финал фестиваля «Веселые старты» прошли 14 детских садов. Советский район представят детские садики №№1, 81, и 68; Железнодорожный район — детсады №№8, 80 и 35; Северный район — детские сады №№74, 9 и 77. В Заводском районе сильнейшие представители в детских садах №№40,41, 91,71 и 96.



Фото пресс-службы администрации города Орла





Орловское Информбюро





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