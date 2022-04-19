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8:22, 19 апреля 2022 года Сегодня на Орловщине стартует региональный этап Всероссийской донорской акции «Следуй за мной! #ЯОтветственныйДонор» Акция приурочена к Национальному дню донора, который проходит 20 апреля.





Сегодня на Орловщине стартует региональный этап Всероссийской донорской акции «Следуй за мной! #ЯОтветственныйДонор».



Официальное начало акции в 11:30 в Орловской станции переливания крови. При этом уже с 8 часов утра волонтеры-медики будут сдавать кровь для тяжелобольных детей.



20 апреля с 12:00 до 14:00 всех желающих ждут на тематическую лекцию-беседу в Медицинский институт Орловского государственного университет им. И. С. Тургенева.



21 апреля с 12.00 до 13.00 на базе опорного вуза будет организована инфо-точка «Ответственный донор».





Орловское Информбюро





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