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7:23, 19 апреля 2022 года На Орловщине продолжается реализация двух новых масштабных инвестиционных проектов Одно из них создаст 400 новых рабочих мест.





Как сообщил руководитель регдепартамента экономразвития и инвестиционной деятельности Сергей Антонцев, на Орловщине продолжается реализация двух новых масштабных инвестиционных проектов:



- Строительство завода по производству электроники: объём инвестиций по проекту составит 6 млрд рублей. Планируется создание 400 новых рабочих мест. Для реализации проекта сформирован земельный участок, компанией ведётся проектирование объекта;



- Строительство битумного терминала в Хотынце: общий объём инвестиций – 1,5 млрд рублей (из них 600 млн рублей уже вложено в 2021 году). На объекте ведутся строительные работы, завершение проекта планируется до конца 2022 года.





Орловское Информбюро





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