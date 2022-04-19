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6:25, 19 апреля 2022 года

Юных орловцев приглашают принять участие в конкурсе «Полицейский Дядя Степа - 2022»

Конкурс проводится ежегодно в преддверии Международного дня защиты детей.


В Орловской области дан старт конкурсу детского творчества «Полицейский Дядя Стёпа».

Указом Президента Российской Федерации 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России. На этот раз участникам конкурса предлагается изготовить тематические поделки с учетом национальных традиций и промыслов, распространенных на территории конкретного субъекта Российской Федерации.

К участию в конкурсе приглашаются дети в трех возрастных категориях: от 6 до 8 лет, от 9 до 11 лет, от 12 до 14 лет. Игрушка должна быть безопасной, иметь эстетичный вид и обязательно отражать образ сотрудника любого подразделения органов внутренних дел.

Работы вместе с заявкой необходимо предоставить до 12 мая в пресс-службу УМВД России по Орловской области по адресу: г. Орёл, ул. Тургенева, д.15. В заявке на участие в конкурсе необходимо указать:

1. Название работы.
2. Материал, из которого сделана работа.
3. Фамилия, имя, возраст автора.
4. Место учебы.
5. Контактный телефон родителей.

Победителей определит конкурсная комиссия – в нее войдут сотрудники органов внутренних дел, а также члены Общественного совета при региональном УМВД. А лучшие работы представят Орловскую область в онлайн-голосовании на федеральном уровне.

По вопросам проведения конкурса можно обратиться за консультацией по следующим телефонам: 8 (4862) 40-01-85; 40-01-95.

Пресс-служба УМВД России по Орловской области


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