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5:33, 19 апреля 2022 года Пчеловодов предупреждают об обработке сельхозугодий Предприятие, расположенное на территории Мценского района, планирует проводить химическую обработку полей.





ООО «Отрадаагроинвест» предупреждает пчеловодов о проведении химической обработки сельхозугодий. Поля будут опрыскивать в период с 25 апреля по 5 мая 2022 года на территории Мценского и Орловского районов. График проведения химобработки – здесь.





Орловское Информбюро





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