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18:34, 18 апреля 2022 года

В Орле прошло спецгашение марки, выпущенной к юбилею «Спартака»

Российскому футбольному клубу «Спартак» сегодня исполнилось 100 лет.


Специально к 100-летию футбольного клуба «Спартак» были выпущены марка, конверт и штемпель спецгашения. Церемония спецгашения прошла в девяти городах страны, в Орле в том числе.

Элвис Римкус, болельщик: «Для нас огромная честь принимать спецгашение в Орле, здесь сконцентрировано сильнейшее спартаковское общество».

Сегодня спортивная общественность города, представители власти, футболисты и фанаты собрались вместе. Вспомнили историю создания клуба в Орловской области, которое произошло в 1963 году, а также земляков, добившихся больших успехов в футболе, таких как уроженец Нарышкино Александр Селихов.

Затем в торжественной обстановке прошла церемония спецгашения конвертов. Как отметил директор Управления федеральной почтовой связи Орловской области Илья Кравцов, такое было возможно только сегодня, больше этот штемпель никогда использоваться не будет. Штемпель одного дня будет храниться в музее почтовой связи в Санкт-Петербурге, а конверты с красно-белыми ромбами пополнят коллекции филателистов и футбольных фанатов.


Татьяна Тимохина


 
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