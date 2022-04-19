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18:47, 18 апреля 2022 года На Орловщине погода впадает в крайности Стабильны только осадки.





Апрель продолжает преподносить сюрпризы орловцам. Накануне в нескольких районах области выпал мокрый снег. Всего за воскресенье в регионе зарегистрирована почти половина осадков от месячной нормы. И в ближайшие дни дожди не закончатся - обещает главный синоптик области.



Валерий Селихов, начальник Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: «До конца недели мы ожидаем прохождение еще двух циклонов - с теплым и холодным фронтом. В ближайшие полутора суток мы ожидаем повышение температуры до 19 градусов, а 20 числа еще и обильные осадки, местами сильные».





Юлия Сулим





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