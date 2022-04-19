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21:20, 18 апреля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Орловцы продолжают поддерживать российских солдат. Жители региона собирают гуманитарную помощь для отправки на Украину, а также лично в руки передают продукты военным.



- 98 орловских работодателей готовы взять на работу беженцев. Но пока трудоустроился только один человек.



- В Орловской области на весеннюю уборку вышли коллективы учреждений и организаций. Губернатор поблагодарил всех участников субботника.



- В Орле прошло спецгашение марки, выпущенной к 100-летию «Спартака».



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