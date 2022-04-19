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19:07, 18 апреля 2022 года

Начальником мценского изолятора временного содержания заинтересовались следователи

В отношении него инициирована доследственная проверка.


Как сообщает сайт регионального Следственного управления СК РФ, в отношении начальника мценского изолятора временного содержания
проводится доследственная проверка. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

По предварительным данным в сентябре 2021 года фигурант дал одному из подчиненных сотрудников незаконное указание доставить подследственного, содержащегося в изоляторе, в одно из лечебных учреждений города Мценска, где последний встречался с посторонними лицами.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, сотрудниками отдела собственной безопасности УМВД совместно с УФСБ предварительно установлено, что начальник мценского изолятора допустил нарушение служебной дисциплины, касающееся правил содержания подозреваемых под стражей. Начальником УМВД назначено проведение служебной проверки. При подтверждении вины сотрудника ОВД, он понесет наказание в установленном законом порядке.


Орловское Информбюро


 
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