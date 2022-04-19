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20:19, 18 апреля 2022 года Скончался главный государственный инспектор по маломерным судам Орловской области Виктор Степных Виктор Афанасьевич Степных ушел из жизни 17 апреля 2022 года после продолжительной болезни.





Как сообщили в региональном МЧС, 17 апреля после продолжительной болезни ушел из жизни государственный инспектор по маломерным судам Орловской области Виктор Степных.



Как отмечают в МЧС, «это был принципиальный, профессиональный и неравнодушный человек - именно эти качества помогали ему в течение многих лет координировать деятельность по обеспечению безопасности людей на воде в регионе. Умный, целеустремленный, яркий, настойчивый, Виктор Афанасьевич болел душой за работу, за безопасность людей, за правильность выполнения любой даже самой незначительной задачи».



Его эмоциональные комментарии в течение многих лет выходили в эфир региональных телекомпаний, в том числе и в эфир ГТРК «Орел». Коллектив телерадиокомпании приносит соболезнования родным и близким.



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области





Орловское Информбюро





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