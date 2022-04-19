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20:49, 18 апреля 2022 года

В Орле сокращается ковидный коечный фонд

Обратное перепрофилирование связано со снижением заболеваемости коронавирусом.


В Орле постепенно сокращается ковидный коечный фонд. Об этом заявил сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков в рамках прямого эфира в социальных сетях. Глава региона рассказал, что на сегодняшний день занята 421 койка, свободна – 330. Снижение числа профильных мест для больных составило более чем в два раза

На сегодняшний день было зафиксировано 106 случаев заболеваемости, 325 человек справились с болезнью.


Анастасия Дорохова


 
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