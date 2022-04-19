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20:50, 18 апреля 2022 года
Андрей Клычков: «Решение об отмене масочного режима – за федеральным центром»Вопрос об отмене масочного режима был задан главе региона в рамках прямого эфира.
Орловцев волнует, когда в регионе будут отменен масочный режим. Вопрос об этом был задан сегодня губернатору Орловской области Андрею Клычкову в рамках прямого эфира в социальных сетях. Как сообщил глава региона, вопрос отмены масок остается за федеральным центром. Также Андрей Клычков отметил, что видел многих жителей региона, кто соблюдает масочный режим и поблагодарил их за это.
Анастасия Дорохова