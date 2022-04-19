В Мценске после ДТП госпитализирована восьмилетняя девочка

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9:57, 19 апреля 2022 года
В Мценске после ДТП госпитализирована восьмилетняя девочкаДТП произошло накануне в половине девятого утра.
19-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ, двигался по ул. Гагарина и в районе д. 30А по ул. Пионерской, допустил наезд на пешехода – восьмилетнюю девочку. Ребенок получил телесные повреждения, госпитализирован.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 17 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил травмы.
Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области
Орловское Информбюро