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9:57, 19 апреля 2022 года В Мценске после ДТП госпитализирована восьмилетняя девочка ДТП произошло накануне в половине девятого утра.





19-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ, двигался по ул. Гагарина и в районе д. 30А по ул. Пионерской, допустил наезд на пешехода – восьмилетнюю девочку. Ребенок получил телесные повреждения, госпитализирован. За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 17 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил травмы.



Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области







Орловское Информбюро





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