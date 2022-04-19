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10:20, 19 апреля 2022 года

На развитие инфраструктуры ОЭЗ «Орел» и ТОСЭР «Мценск» выделят около 250 миллионов рублей

В прошлом году в Орловской области было создано около двух тысяч новых рабочих мест. Господдержка новых инвестпроектов будет продолжена.


На развитие инфраструктуры ОЭЗ «Орел» и ТОСЭР «Мценск» выделят около 250 миллионов рублей. Средства пойдут на строительство очистных сооружений и внеплощадочной сети ливневой канализации. В 2022 году на земле особой экономической зоны «Орел» ожидается запуск двух предприятий - мельницы и производственно-складского комплекса кормовых добавок. На территории опережающего социально-экономического развития «Мценск» зарегистрировано 15 резидентов, на проектную мощность вышел завод по производству драгоценных металлов. 
 
Сейчас в регионе решаются экономические сложности, вызванные введением санкций, оказывается помощь в поиске новых решений по доставке сырья и оборудования.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Понимаем сложности, возникающие у наших инвесторов, поэтому определились в рамках постоянной действующей штабной работы рассматривать вопросы и с логистикой, и вопросы текущей деятельности. Задачи, которые поставлены на федеральном уровне, по внесению коррективов контрольно-надзорной деятельности, также должны находить свою реализацию на территории нашего региона».
 
Сергей Антонцев, руководитель департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области: «Многие компании сталкиваются с проблемами получения кредитных средств в связи с повышением ставок, и сегодня приходится, в том числе и с банковским сообществом, отрабатывать этот вопрос в ручном режиме, искать различные варианты получения софинансирования, в том числе и по программам, которые стали нам доступны - это программа льготного кредитования под 13,5% и льготное кредитование системообразующих - под 11%».



Анна Вайсергисер


 
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