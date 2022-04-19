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10:55, 19 апреля 2022 года Орловцам предложили написать письма бойцам, участвующим в спецоперации на Украине Инициаторы акции - активисты партии ЛДПР.





Активисты партии ЛДПР предложили написать письма бойцам, участвующим в спецоперации на Украине. Они раздавали горожанам пустые конверты, в которые можно вписать свои пожелания. А чтобы такое письмо дошло до адресата, его необходимо отнести в офис партии ЛДПР на улице Старо-Московской. Владислав Числов, руководитель фракции ЛДПР в Орловском облсовете: «Мы же со своей стороны эти письма доставим через волонтёров в расположение войск, которые сейчас участвуют в военной операции на Украине. Это поднимет моральный дух. И, конечно, бойцам будет приятно, что их поддерживают граждане нашей Орловской области, вообще граждане нашей страны».





Антон Киселёв





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