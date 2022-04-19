Орловских хлебопекарей поддержат

Механизмы господдержки обсудили депутаты облсовета на заседании профильного комитета.

Как сообщил зампред правительства Сергей Борзенков на заседании комитета по аграрной политике Орловского облсовета, большая работа проведена в рамках поддержки хлебопекарей. Предприятия получают компенсацию из-за подорожания сырья. Также им позволили снизить наценку на социальный хлеб.

Сергей Борзёнков, заместитель председателя правительства Орловской области по развитию АПК: «На сегодняшний день предприятия, которые входят в систему потребкооперации - 450 магазинов, получили муку по цене 23 500, что обеспечивает им производство социального хлеба по цене одной буханки 24 рубля».

Кроме того, как отметил Борзенков, была проведена работа по обеспечению жителей сельских территорий Орловской области социальными видами хлеба и хлебобулочных изделий.