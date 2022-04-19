Главная » Новости



11:31, 19 апреля 2022 года «Кванториум» в орловском лицее №19 начнет свою работу в сентябре этого года Для создания образовательной площадки было отведено целое крыло здания лицея.





«Кванториум» в орловском лицее №19 начнет свою работу в сентябре этого года. Сейчас идет работа по ремонту специализированных классов. Здесь смогут углублять свои знания в разных сферах более 100 школьников. Причем из разных школ города. Работы проходят в рамках национального проекта «Образование».





Анна Боева





Новости СМИ2