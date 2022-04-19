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11:56, 19 апреля 2022 года

Пора крутить педали

Наступила весна, а значит начался сезон велопрогулок. О пользе занятий велоспортом корреспондент ГТРК «Орел» Анна Вайсергисер беседовала с президентом федерации велосипедных видов спорта Орловской области Денисом Меньшовым.


Велосипед любят многие. А почему вы сами выбрали именно этот вид спорта?
 
- Когда я начинал активно заниматься спортом, пробовал и лыжи, и биатлон, и разные виды единоборств. Затем к нам в школу пришел тренер по велосипедному виду спорта и набрал группу, и я с этого момента начал регулярно заниматься велоспортом.
 
Насколько популярен велоспорт на Орловщине, и кто его предпочитает?
 
- Популярность велоспорта на Орловщине исторически достаточно высокая, это один из известных видов спорта. Но, к сожалению, больше приходит заниматься мальчиков. Из девочек - единицы.
 
Каких успехов достигают орловские спортсмены?
 
- У нас в области культивируется спорт до юниорского возраста, до 18 лет. Соответственно, в юношеских категориях есть хорошие результаты, и на Первенствах России, и на Спартакиадах занимают призовые места, а дальше мы передаем их в ведущие команды Санкт-Петербурга и Москвы.
 
Как проходят тренировки у спортсменов?
 
- Ребята, которые занимаются профессионально в секции, они обязательно выезжают на тренировки с сопровождением, поскольку мы тренируемся на дорогах общего пользования, поэтому в целях безопасности должны быть машины сопровождения.
 
Велосипед не только экологически чистый вид транспорта, но еще и помогает укреплять здоровье. Кому полезны велопрогулки?
 
- Я думаю, велосипед полезен абсолютно всем. И если ориентироваться на занятия в секциях, то рекомендуется заниматься велоспортом с 9-10 лет. Велоспорт это реакция, это цикличный вид спорта, а цикличность обозначает регулярные тренировки, поэтому кроме тренировки выносливости, есть еще и тренировка дисциплины. Что касается взрослых, то велосипед это хороший тренажер для сердечнососудистой системы.
 
Насколько в Орловской области подготовлена инфраструктура для поездок на велосипеде?
 
- В последние годы инфраструктура заметно прогрессирует, во многих микрорайонах появляются велодорожки. Конечно, хотелось бы большего количества выделенных дорог для велоспорта. Кроме того, в продаже есть велосипеда, на которых можно ездить вне асфальта, например, по лесам, у людей, в принципе, есть возможность и на горных велосипедах кататься. Поэтому, я думаю, что велосипедная культура прогрессирует. Остается надеяться, что погода скоро наладится и позволит возобновить велопрогулки.



Анна Вайсергисер


 
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