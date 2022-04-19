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12:23, 19 апреля 2022 года В Орловской области – 110 новых случаев коронавирусной инфекции Скончался один человек.





19 апреля, за последние сутки в Орловской области выявлено: По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на, за последние сутки в Орловской области выявлено: - 110 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией; - госпитализировано 64 человека; - после выздоровления выписано 362 человека; - скончался один человек. Всего с начала пандемии в регионе выявлено: - положительных тестов на COVID-19 – 110 686; - количество летальных исходов из-за коронавируса – 1 881.





Орловское Информбюро





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