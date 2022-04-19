В Орловской области – 110 новых случаев коронавирусной инфекции

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12:23, 19 апреля 2022 года
В Орловской области – 110 новых случаев коронавирусной инфекцииСкончался один человек.
По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф
на 19 апреля
, за последние сутки в Орловской области выявлено:
- 110 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией;
- госпитализировано 64 человека;
- после выздоровления выписано 362 человека;
- скончался один человек.
Всего с начала пандемии в регионе выявлено:
- положительных тестов на COVID-19 – 110 686;
- количество летальных исходов из-за коронавируса – 1 881.
Орловское Информбюро