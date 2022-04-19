Сегодня в России - День единых действий в память о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны

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12:53, 19 апреля 2022 года
Сегодня в России - День единых действий в память о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войныЭта дата призвана напомнить каждому, какой ценой нам досталась победа в Великой Отечественной войне.
Всего за период оккупации Орловщины - неполные два года - захватчиками и их пособниками истреблено 421 тысяча 750 человек, угнано в Германию на каторжные работы более 56 тысяч 400 человек. Чтобы об этом никогда не забыли, а история не была переписана, сегодня во всех регионах страны проходят уроки реконструкции исторических событий «Без срока давности».
В Центре патриотического воспитания «Патриот – 57», где организованы пункты сбора помощи беженцам и солдатам нашей армии, находящимся сейчас на Украине, начала работу выставка, посвященная сегодняшней дате.
Фото: Сообщество Vолонтёры Победы. Орловская область
Юлия Сулим