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13:22, 19 апреля 2022 года К 125-летию Орловского краеведческого музея. Портрет Марии Лавровой Мария Александровна Лаврова - жена героя русско-турецкой войны Василия Лаврова. О супружеской паре Лавровых, об их судьбе рассказала старший научный сотрудник Орловского областного краеведческого музея Валентина Филимонова.





Портрет Марии Александровны Лавровой приехал в Орел в 90-х годах прошлого века из Ленинграда. Его вместе с письмами и редкими документами семьи передал музею ее внук. Уроженка Санкт-Петербурга, владелица имения Кривцово под Болховом была женщиной сильной, яркой и незаурядной. После гибели супруга в 1877 году, она исполняла свой нравственный долг так, как она его понимала. Валентина Филимонова, старший научный сотрудник Орловского областного краеведческого музея: «Мария Александровна в имении в Кривцово открыла две школы для крестьянских детей, третью школу открыла в селе Фатнево. Она выплачивала стипендию учащимся, которое обучались в других учебных заведениях - в ремесленных училищах, в школе садоводства. И все это были ее личные средства. Не менее плодотворной была ее деятельность в сфере медицины. В том же Кривцово она открыла фельдшерский пункт, который очень скоро, в 1885 году, превратился в своеобразный медицинский центр, а затем фактически стал больницей. И ежегодно в эту больницу обращались до 12 тысяч крестьян. И содержала это Мария Александровна на свои средства, с небольшой доплатой местного земства». До 20-х годов прошлого века, несмотря на революцию и полную смену жизни, Лаврова оставалась в своем имении, продолжая курировать школы и больницу, но затем всё же уехала к детям в Петроград. Внук Лавровых, Александр Николаевич Лавров-Болдырев, подаривший музею портрет, стал знаменитым филологом, доктором наук, профессором Валентина Филимонова, старший научный сотрудник Орловского областного краеведческого музея: «Весь свой семейный архив, который он, кстати, сохранил и в блокадном Ленинграде, он передал безвозмездно в наш музей». Вместе с портретом в музей попали и несколько писем, отправленных генералом супруге из Балканского похода. Это настоящие исторические свидетельства того времени. Валентина Филимонова, старший научный сотрудник Орловского областного краеведческого музея: «Они характеризуют быт солдат русской армии, характеризуют личность самого генерала, который был заботливым командиром, который был человеком очень образованным, был патриотом, и, конечно, был человеком, бесконечно преданным своей семье». Особенно пронзительным стало письмо, собственноручно написанное генералом Лавровым, 12 октября 1887 года, за несколько часов до смертельного ранения полученного им при штурме турецких позиций. Оно короткое, простое и наполнено любовью к жене: «Дорогая Машута, через час мы идем в дело. Если мне не суждено будет остаться живым, то посылаю тебе это прощальное слово. Благодарю тебя за то счастье, которое ты мне доставила. Умру, произнося твое имя с последним вздохом. Люблю тебя, как может только любить человеческое сердце. Да хранит тебя господь бог, и детей, да составят они твое счастье и утешение. Благословляю вас меня похоронить в Кривцово. Ваш Василий Лавров». Его действительно похоронили в Кривцово. Склеп и могила в 30-х годах подверглись разграблению. Прах генерала перезахоранивали повторно. И потом, в 1978 году уже окончательно. Тогда же там появился и памятник герою русско-турецкой войны. Лавров исполнил свой воинский долг до конца, а его жена, сколько ей хватило сил, содержала имение в порядке и занималась благотворительностью в Болховском уезде Орловской губернии. Красивая пара, и удивительная история жизни и любви.





Эва Стасюлевич





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