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13:42, 19 апреля 2022 года Юная орловчанка выиграла серебро Первенства России по брейкингу Варвара Денисова стала второй в возрастной категории «девочки 7-9 лет».





Во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве прошли Чемпионат и Первенство России в спортивной дисциплине «брейкинг». По итогам трех дней в соревнованиях приняли участие 1105 спортсменов из 48 субъектов Российской Федерации, 95 городов и 221 клуба. В активе орловцев – серебро Варвары Денисовой. Она стала второй в возрастной категории «девочки 7-9 лет». В топ-16 вошли еще трое орловских спортсменов: Александра Новикова (девочки 7-9 лет), Валерия Злогоднюк (девушки 10-12 лет), Иван Коверзнев (юноши 10-12 лет). Фото организаторов соревнований





Анастасия Дорохова





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