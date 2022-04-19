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14:02, 19 апреля 2022 года

В Орловском музыкальном колледже проходит фестиваль «Дороги Победы»

Традиционный фестиваль, который в течение многих лет проходил в преддверии Дня Победы, возобновился после двухлетнего перерыва. На первом концерте фестивальной программы - «На площади мира - весна!» - присутствовала корреспондент ГТРК «Орел» Эва Стасюлевич.


В Орловском музыкальном колледже прошел большой концерт, который подготовили все отделения учебного заведения. Студенты и преподаватели вместе выходили на сцену, с особым чувством показывая то, чему научились и чему научили.
 
Елена Паняткова, преподаватель Орловского музыкального колледжа: «Он значим для нас именно в сегодняшнее время, потому что сегодня очень важно понимать и осознавать народную основу всякой победы и всякой истории».
 
Два года из-за пандемии фестиваль не проводился.
 
Алла Егорова, директор Орловского музыкального колледжа: «Сегодня наши ребята будут выступать с особым трепетом. Потому что, во-первых, за два года первый раз они выйдут к зрителям, увидят их живые глаза, услышат их аплодисменты, и кроме того, наш фестиваль посвящен не только героям победы в Великой Отечественной войне, но и героям сегодняшнего времени».
 
Прекрасные голоса, отличное исполнение, специально подобранный репертуар давно и прочно снискали фестивалю хорошую славу в городе. Пусть и небольшой зрительный зал всегда заполнен. Виртуозное исполнение Дебюсси и Хачатуряна, народные песни, ансамбли и соло - каждый из артистов сегодня всей душой со своей страной.
 
Родион Ефанов, студент Орловского музыкального колледжа: «Подготовка к этому фестивалю велась в атмосфере любви к Родине, в атмосфере поддержки спецоперации и в атмосфере поддержки наших солдат. Ребята с удовольствием, в том числе и я, поём патриотические песни».
 
Впереди у фестиваля еще пять дней. На этой неделе концерты состоятся 19 и 20 апреля, на следующей - 27, 28 и 29.



Эва Стасюлевич


 
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