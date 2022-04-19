Для резидентов ТОСЭРов продлят действие пониженных страховых взносов

Минэкономразвития РФ сообщает, что Правительство РФ утвердило проект поправок к федеральному закону, которые позволят резидентам территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) продлевать действие пониженных страховых взносов. Соответствующие изменения внесены в налоговый кодекс в части преференциального режима. Законопроект подготовлен по поручению Президента РФ.

Согласно законопроекту, Правительство РФ будет вправе определять территории, где возможно продление применения льготной ставки по страховым взносам после прекращения срока ее действия. И продление такого периода станет возможно до конца 2024 года.

Особую важность принятия такого законопроекта для ТОСЭРов отметил Антон Старосельский, заместитель губернатора, председатель совета директоров Корпорации развития Орловской области.

В частности, он подчеркнул: «В Орловской области успешно развивается ТОСЭР «Мценск». Об этом свидетельствуют результаты. Так, всего за три года на ней зарегистрировано 15 новых резидентов и привнесено более 4 млрд. рублей инвестиций.

Благодаря развитию производств на ТОСЭР «Мценск» создано 1тыс. 654 новых высокотехнологичных рабочих мест. В целях дальнейшего развития ТОСЭР Правительство Орловской области направило заявку в Министерство экономического развития РФ на расширение видов экономической деятельности. И, конечно, я уверен, что ТОСЭР «Мценск» войдет в список территорий, где будет продлено действие пониженных страховых взносов. Это будет сильным импульсом к развитию и для действующих, и для будущих резидентов.

Орловская область уверенно развивает промышленность, занимает лидирующую позицию по индексу промышленного производства в ЦФО, активно включается в процесс импортозамещения. И в нем активно участвуют предприятия, работающие на ТОСЭР «Мценск», для которых продление действия пониженных страховых взносов станет существенной мерой поддержки, поскольку льготная ставка составляет 7,6%».