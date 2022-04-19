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15:03, 19 апреля 2022 года Орловский девятиклассник Даниил Святкин стал призером Всероссийской олимпиады по истории Учащийся лицея №40 таким образом заработал себе 100 баллов по ЕГЭ. Кроме того, эта победа, возможно, станет ступенькой к его будущей профессии.





В региональном этапе олимпиады по истории девятиклассник Даниил Святкин выиграл сразу по двум предметам: географии и истории. На всероссийском этапе предпочел историю. И не прогадал. Попасть в Казань, по словам Даниила, стоило лишь затем, чтобы подержать в руках подлинный документ российского императора, во время подготовки к защите исторического проекта.



Даниил Святкин, призер Всероссийской олимпиады по истории: «Я выбрал тему взаимоотношений Александра I с главнокомандующими во время отечественной войны 1812 года. По этой теме был интересный исторический источник - личное письмо Александра I к его сестре Екатерине Павловне».

Еще было тестирование по всему курсу истории и эссе на тему «Посольство Петра I».



Даниил Святкин, призер Всероссийской олимпиады по истории: «Мне эта тема показалась достаточно интересной, и я ее отрабатывал во время подготовки».

Вместе с учеником на олимпиаду в Казань ездила и его учитель истории. За 34 года стажа у Ольги Игнатовой это первый всероссийский призер.



Ольга Игнатова, учитель истории и обществознания лицея № 40 г. Орла: «Что касается подготовки к Всероссийскому заключительному этапу олимпиады в Казани, то Даня готовился в институте развития образования, и они оказали ему огромнейшую помощь. Он очень старательный, много читает, и не только много дополнительной литературы, но и монографии, которые посвящены истории».

Свою жизнь в дальнейшем Даниил намерен связать с этим предметом.



Даниил Святкин, призер Всероссийской олимпиады по истории: «Меня привлекает практическое применение истории, особенно в наше время. Я считаю, что без прошлого нет будущего. Можно попробовать свои силы в политике, у меня есть свои взгляды и позиция, и я думаю, что готов их отстаивать».

А в истории своей школы Даниил Святкин уже оставил след. В лицее есть аллея побед, на ней - почетные выпускники, победители и призеры региональных олимпиад. Наш герой один из них. Еще трем предстоит сражаться в финале олимпиады. А бороться есть за что. Победа и призерство старшеклассников во Всероссийской олимпиаде приравнивается к ста баллам ЕГЭ по предмету. Свой максимум по истории Даниил уже заработал.





Татьяна Тимохина





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