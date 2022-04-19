вторник 19.04.2022 16:57:44 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
С чего начинается Родина
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

15:09, 19 апреля 2022 года

В Орловском муниципальном округе сотрудники силовых ведомств проводят рейды

Их главная цель - защитить людей от опасности. Специалисты рассказали не только о том, как уберечься от огня, но и как противостоять мошенникам. В рейде участвовал корреспондент ГТРК «Орел» Всеволод Трифонов.


Жители поселка Добрый Орловского муниципального округа к проверкам относятся теперь скептически, есть на то веские причины. Совсем недавно группа переодетых лже-газовиков устроила поквартирный рейд и настойчиво предлагала жителям установить оборудование по цене, в десять раз превышающую рыночную. О том, как отличить стоящее предложение от мошеннического, жителям рассказали специалисты газовой службы. Так, настоящий газовый анализатор стоит тысячу-полторы рублей, и при установке проводятся сварочные работы - просто на винтики-болтики он не крепится.

А сотрудники полиции объяснили жильцам, что на любые подозрительные звонки надо реагировать осторожно, и при этом сразу передавать информацию участковому, тем более если пришли незваные гости.

Рейд по поселку прервался у сотрудников МЧС - срочный вызов неподалёку: очередной пал сухой травы. Для местных это - вестник серьезной опасности.

Вера Овсянникова, жительница Орловского муниципального округа: «Как только наступает весна, наступают пожары. Это страшное зрелище. Постоянно живешь с чувством страха, что сгорит дом или что-то еще».

Неосторожность с огнем в любой форме - будь то брошенный окурок или непотушенный полностью костер – приносит опасность. Сезон массовых травяных палов начинается, когда сходит снега и появляется высохшая трава. И пока не появится новая растительность, палы сухостоя охватывают огромные площади.

С 15 апреля в регионе введен особый противопожарный режим.

Читайте также:Сегодня на Орловщине начался пожароопасный сезон



Всеволод Трифонов


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.