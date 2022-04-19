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15:09, 19 апреля 2022 года В Орловском муниципальном округе сотрудники силовых ведомств проводят рейды Их главная цель - защитить людей от опасности. Специалисты рассказали не только о том, как уберечься от огня, но и как противостоять мошенникам. В рейде участвовал корреспондент ГТРК «Орел» Всеволод Трифонов.





Жители поселка Добрый Орловского муниципального округа к проверкам относятся теперь скептически, есть на то веские причины. Совсем недавно группа переодетых лже-газовиков устроила поквартирный рейд и настойчиво предлагала жителям установить оборудование по цене, в десять раз превышающую рыночную. О том, как отличить стоящее предложение от мошеннического, жителям рассказали специалисты газовой службы. Так, настоящий газовый анализатор стоит тысячу-полторы рублей, и при установке проводятся сварочные работы - просто на винтики-болтики он не крепится.



А сотрудники полиции объяснили жильцам, что на любые подозрительные звонки надо реагировать осторожно, и при этом сразу передавать информацию участковому, тем более если пришли незваные гости.



Рейд по поселку прервался у сотрудников МЧС - срочный вызов неподалёку: очередной пал сухой травы. Для местных это - вестник серьезной опасности.



Вера Овсянникова, жительница Орловского муниципального округа: «Как только наступает весна, наступают пожары. Это страшное зрелище. Постоянно живешь с чувством страха, что сгорит дом или что-то еще».

Неосторожность с огнем в любой форме - будь то брошенный окурок или непотушенный полностью костер – приносит опасность. Сезон массовых травяных палов начинается, когда сходит снега и появляется высохшая трава. И пока не появится новая растительность, палы сухостоя охватывают огромные площади.



С 15 апреля в регионе введен особый противопожарный режим.



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Всеволод Трифонов





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