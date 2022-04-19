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15:31, 19 апреля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- История без срока давности: сегодня в России проходят мероприятия в память о жертвах фашистского геноцида.



- Новые факты мошенничества в отношении пенсионеров выявлены в Орловском муниципальном округе.



- Изучение истории как путь к профессии. Орловский девятиклассник уже имеет политические взгляды и готовится их отстаивать.



- Орловский музыкальный колледж возродил фестиваль «Дороги Победы». Концерты будут проходить в течение двух недель.



- К 125-летию Орловского краеведческого музея. От портрета – к истории семьи.



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