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15:33, 19 апреля 2022 года Волонтеры привезли беженцам из Харькова тульские пряники Порадовать детей переселенцев решили волонтеры из Тулы и Орла.





Волонтеры из Тулы и Орла посетили пункт временного размещения для переселенцев. Они встретились с детьми и передали им сладкий подарок – сто килограммов тульских пряников с различными начинками.



А началось всё с того, что юная Алина из Харькова рассказала, что ещё дома слышала от отца о тульском прянике - «самом вкусном прянике в мире». Девочка очень хотела его попробовать. В Тульском региональном отделении «Молодой Гвардии» откликнулись и исполнили желание Алины.



Павел Астафьев, представитель волонтёрского центра партии «Единая Россия»: «Тульские волонтеры посетили Орловскую область, пункт временного размещения для жителей Харькова. Для детей мы привезли порядка ста килограммов тульских пряников. Мы надеемся, что этот сладкий подарок воодушевит их и подарит хорошее настроение».





Елизавета Капырина





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