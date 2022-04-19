20 апреля в Орле пройдет ярмарка вакансий

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15:38, 19 апреля 2022 года
20 апреля в Орле пройдет ярмарка вакансийТребуются квалифицированные специалисты и неквалифицированные рабочие.
Центр занятости населения Железнодорожного района города Орла приглашает принять участие в ярмарке вакансий. Ярмарка состоится 20 апреля по адресу: г. Орел, ул. Пушкина, д .12, 3 этаж, 12 каб. (ост. «Сквер Танкистов»).
Как сообщает управление труда и занятости, вакансии предоставят МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» и ОАО «Орелстроймаш». Требуются машинист автогрейдера, мойщик посуды, слесарь по ремонту автомобилей, электрогазосварщик, технолог-механик, менеджер по сбыту и другие квалифицированные специалисты и неквалифицированные рабочие руки.
Телефон для связи с организаторами ярмарки: 54-06-04.
На ярмарку вакансий приглашаются все желающие.
Орловское Информбюро