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17:35, 19 апреля 2022 года 30-летний орловец подозревается в хранении большой дозы наркотика Факт незаконного хранения наркотических средств в крупном размере был установлен при проверке ранее поступившей в полицию информации.





В полицию поступила информация о том, что 30-летний орловец может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий данные сведения подтвердились.



Полицейские задержали данного гражданина в Железнодорожном районе областного центра. При проведении его личного досмотра оперативники обнаружили и изъяли сверток с находящимся внутри веществом. Впоследствии экспертиза подтвердила, что вещество является синтетическое наркотическим средством – производном N-метилэфедрона, массой 1,38 грамма. В беседе с полицейскими мужчина пояснил, что приобрел и хранил данное вещество для личного потребления.



В отношении подозреваемого полиция возбудила уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере».

Мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Ведется следствие.



Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро





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