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17:42, 19 апреля 2022 года Лже-банкиры и лже-полицейский обманули орловца на 2,5 миллиона рублей Сотрудники полиции призывают не верить телефонным звонкам от якобы сотрудников службы безопасности банков. Помните, что это звонят мошенники!

При поступлении телефонных звонков от якобы сотрудников банка с сообщениями о сомнительных операциях необходимо прервать разговор и самостоятельно перезвонить в банк.





Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, в полицию обратился 39-летний орловец и рассказал о звонке неизвестных, которые представились сотрудниками службы мониторинга банка и сообщили, что кто-то из третьих лиц, используя его персональные данные, пытается оформить от его имени кредит.



Через какое-то время мужчине позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и подтвердил ранее озвученную информацию. После этого с ним снова связались лжеработники банка, которые сообщили, что для аннулирования заявок на кредиты необходимо самостоятельно оформить займы. В течение нескольких дней потерпевший оформил несколько кредитов, которые он обналичил и с помощью терминала перевел на продиктованные ему счета. В общей сложности заявитель лишился более 2 млн 600 тысяч рублей.



По данному факту полицией возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». В настоящее время полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на раскрытие данного преступления.



Полиция в очередной раз предупреждает:



Если Вам позвонили с номера 8-495, 8-499, 8-800, либо любого другого номера, представились сотрудником банка или правоохранительных органов, и сообщили, что с Вашей карты произошло несанкционированное списание денежных средств, выполнен вход в Ваш личный кабинет, либо на Вас оформили или пытаются по Вашим персональным данным оформить кредит, знайте – это мошенники!



Ни при каких обстоятельствах не сообщайте посторонним (в том числе автоответчику) реквизиты своих платежных средств, особенно смс-пароли, коды Push-уведомлений, CVV-код карты, данные для доступа в мобильный банк. Спрашивать их по телефону не имеют права ни работники банка, ни кто-либо другой. При малейшей попытке собеседника узнать пароли или коды, либо перевести денежные средства на резервный счет – немедленно завершите разговор.



Помните, что злоумышленники могут использовать подменные номера, принадлежащие официальным организациям. Не выполняйте никаких действий, незамедлительно завершите разговор и перезвоните в банк по номеру, указанному на карте или официальном сайте, и уточните всю необходимую информацию.



Предупредите о подобных случаях своих родных и близких. Во всех ситуациях, вызывающих сомнение, позвоните людям, которым доверяете, или в полицию по номеру 02 (с мобильного 102) и проконсультируйтесь с сотрудниками.





Орловское Информбюро





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