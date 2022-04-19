вторник 19.04.2022 23:03:48 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
С чего начинается Родина
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

17:56, 19 апреля 2022 года

Под Орлом группа страйкболистов вызвала подозрение у местного жителя

Бдительный орловец незамедлительно сообщил об этом в правоохранительные органы. Подробности – в материале корреспондента ГТРК «Орел» Всеволода Трифонова.


В Кромском районе заметили группу людей в камуфляже и с оружием. Забегая вперед, скажем, что оружие оказалось не настоящим. Но местный житель проявил бдительность и сообщил в полицию.

Проверка этой информации осуществлялась при координирующей роли оперативного штаба и Антитеррористической комиссии Орловской области.

Как оказалось, группа давно занимается подобными марш-бросками, оттачивая навыки выживания. Из записи группы в соцсети:

«При каждой опасности быть обнаруженными мы должны были скрыться в зеленке и залечь. Использование биноклей помогло нам оценить возможное наличие гражданских лиц и жилых домов, когда мы были вынуждены идти через поле, рядом с небольшим населенным пунктом».

После досмотра полицейскими отряд отвезли в Орел, где с каждым отдельно провели профилактическую беседу и объяснили, почему такие походы стоит отложить.

Карина Тхаржевская, начальник пресс-службы УМВД России по Орловской области: «В отделе полиции граждане пояснили, что осуществляли поход по пересеченной местности. При них обнаружено страйкбольное оружие, которое не представляет опасности. Проведена профилактическая беседа. Сотрудники полиции выражают благодарность гражданину, обратившемуся в органы внутренних дел за бдительность».
Кстати, бдительный орловец также обратил внимание на нашивки, которые участники группы использовали на своей одежде - бело-желто-черные. Участники группы описывают это сочетание цветов как имперский флаг. Хотя цвета российского триколора использовать было бы логичнее.

Пока такие занятия не запрещены, с условием, что всё хорошо организовано. Но если ваши пешие прогулки заканчиваются в отделении, значит что-то пошло не по плану.

Оперативный штаб выражает благодарность жителям региона за бдительность. Если вы увидели что-то подозрительное, сообщите в правоохранительные органы:

- УФСБ - (4862) 43-76-36
- УМВД - (4862) 43-32-32


Всеволод Трифонов


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.