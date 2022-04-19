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17:56, 19 апреля 2022 года Под Орлом группа страйкболистов вызвала подозрение у местного жителя Бдительный орловец незамедлительно сообщил об этом в правоохранительные органы. Подробности – в материале корреспондента ГТРК «Орел» Всеволода Трифонова.





В Кромском районе заметили группу людей в камуфляже и с оружием. Забегая вперед, скажем, что оружие оказалось не настоящим. Но местный житель проявил бдительность и сообщил в полицию.



Проверка этой информации осуществлялась при координирующей роли оперативного штаба и Антитеррористической комиссии Орловской области.



Как оказалось, группа давно занимается подобными марш-бросками, оттачивая навыки выживания. Из записи группы в соцсети:



«При каждой опасности быть обнаруженными мы должны были скрыться в зеленке и залечь. Использование биноклей помогло нам оценить возможное наличие гражданских лиц и жилых домов, когда мы были вынуждены идти через поле, рядом с небольшим населенным пунктом».

После досмотра полицейскими отряд отвезли в Орел, где с каждым отдельно провели профилактическую беседу и объяснили, почему такие походы стоит отложить.



Карина Тхаржевская, начальник пресс-службы УМВД России по Орловской области: «В отделе полиции граждане пояснили, что осуществляли поход по пересеченной местности. При них обнаружено страйкбольное оружие, которое не представляет опасности. Проведена профилактическая беседа. Сотрудники полиции выражают благодарность гражданину, обратившемуся в органы внутренних дел за бдительность». Кстати, бдительный орловец также обратил внимание на нашивки, которые участники группы использовали на своей одежде - бело-желто-черные. Участники группы описывают это сочетание цветов как имперский флаг. Хотя цвета российского триколора использовать было бы логичнее.



Пока такие занятия не запрещены, с условием, что всё хорошо организовано. Но если ваши пешие прогулки заканчиваются в отделении, значит что-то пошло не по плану.



Оперативный штаб выражает благодарность жителям региона за бдительность. Если вы увидели что-то подозрительное, сообщите в правоохранительные органы:



- УФСБ - (4862) 43-76-36

- УМВД - (4862) 43-32-32





Всеволод Трифонов





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