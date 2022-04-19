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18:34, 19 апреля 2022 года Сегодня в орловских школах и колледжах прошли уроки истории, посвященные геноциду советского народа в годы Великой Отечественной войны На уроке в школе №10 побывала съемочная группа ГТРК «Орел».





Сегодня в России - День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.

Во всех образовательных организациях Орловщины прошли уроки истории, на которых рассказали об уничтожении мирного населения.



В школе №10 города Орла учащимся рассказали, через что пришлось пройти их дедушкам и бабушкам, чтобы победить. Сами школьники подготовили истории своей семьи, и в каждой – боль и слезы от пережитого старшим поколением.



О военных страницах истории Орловщины рассказывает и выставка «Без срока давности», организованная Центром «Патриот-57». Выставка расположена у ДК Железнодорожников.





Юлия Опанасюк





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