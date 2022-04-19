Сегодня в орловских школах и колледжах прошли уроки истории, посвященные геноциду советского народа в годы Великой Отечественной войны

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18:34, 19 апреля 2022 года
Сегодня в орловских школах и колледжах прошли уроки истории, посвященные геноциду советского народа в годы Великой Отечественной войныНа уроке в школе №10 побывала съемочная группа ГТРК «Орел».
Сегодня в России - День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.
Во всех образовательных организациях Орловщины прошли уроки истории, на которых рассказали об уничтожении мирного населения.
В школе №10 города Орла учащимся рассказали, через что пришлось пройти их дедушкам и бабушкам, чтобы победить. Сами школьники подготовили истории своей семьи, и в каждой – боль и слезы от пережитого старшим поколением.
О военных страницах истории Орловщины рассказывает и выставка «Без срока давности», организованная Центром «Патриот-57». Выставка расположена у ДК Железнодорожников.
Юлия Опанасюк