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18:59, 19 апреля 2022 года 130 лет назад на Орловщине официально появился велоспорт Историю орловского велоспорта можно проследить, посетив музей при спортшколе №1, а открыть сезон велопрогулок можно уже сейчас.





Летопись орловского велоспорта начинается с 1892 года, когда утвердили устав орловского общества велосипедистов. Историю регионального велоспорта можно изучить в музее, созданном при ДЮСШ №1. Среди экспонатов - рукотворный двухколесный велосипед из бамбука, есть и трофеи с международных побед Дениса Меньшова. Велогонщик стал первым в двух самых престижных велосипедных многодневках - Вуэльта Испании и Джиро д’ Италия.



Денис Меньшов, президент Федерации велосипедных видов спорта Орловской области: «В велоспорте прослеживается такая тенденция: все-таки люди, даже на любительском уровне, садятся на велосипед для здоровья. По городу и области видишь все больше людей на велосипеде».

Стоимость профессионального велосипеда может равняться цене автомобиля, но в ходу, конечно, бюджетные модели для езды по городу, шоссе или бездорожью. Для тех, кто не хочет тратиться или просто негде хранить такое транспортное средство, есть прокат.



Андрей Панченко, директор спортивного магазина: «С одной стороны, это прокат городских велосипедов, которые используются как средство транспорта, грубо говоря, доехать от одной остановки до другой. Наш сегмент это спортивные горные велосипеды, которые используются как средство спорта и досуга».

Юный Владислав Окороков - велотурист с двухлетним стажем. Рекорд - 50 километров за раз. И каждая поездка - приключение: то форсирование брода, то переход по деревянному подвесному мосту. При этом Владислав всегда под присмотром дяди, который и открыл для мальчика мир велопутешествий. Виктор Окороков планирует осуществить мечту - марш-бросок на велосипеде до Минска.



Виктор Окороков, житель г. Орла: «Велотуризм - прекрасная возможность размять мышцы, кости. Но надо всегда быть внимательным на дороге – вне зависимости от того, в городе ты или за городом, обязательно иметь шлем для безопасности, потому что от падения никто не застрахован».

Безопасность для велосипедистов - это еще и хорошие дороги, а лучше - велодорожки. Их уже оценили жители Болховского микрорайона и Новой Ботаники. Появляются велодорожки в парках и скверах, но пока они не связаны между собой. В этом году они станут частью еще трех улиц Орла - Горького, Ломоносова и Карачевского шоссе.





Анна Вайсергисер





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