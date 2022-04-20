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9:06, 20 апреля 2022 года Орловский бизнес получил благодарности за участие в акции «Елка желаний» Итоги акции подвели в администрации Заводского района Орла.





Предпринимателей, чьи компании и магазины расположены в Заводском районе Орла, поблагодарили за помощь в создании атмосферы перед новым годом. Как отметила глава Заводского района Маргарита Деркач, «в акции участвовали все – начиная ИП и заканчивая крупнейшими региональными предприятиями».



Благодарственные письма вручались по двум «номинациям»: за участие в акции «Ёлка желаний» и за помощь в праздничном оформлении Орла.



Также Маргарита Деркач поблагодарила предприятия, которые приняли участие в прошедшем субботнике, сообщает пресс-служба администрации города Орла.



Фото пресс-службы администрации города Орла





Орловское Информбюро





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