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9:06, 20 апреля 2022 года
Орловский бизнес получил благодарности за участие в акции «Елка желаний»Итоги акции подвели в администрации Заводского района Орла.
Предпринимателей, чьи компании и магазины расположены в Заводском районе Орла, поблагодарили за помощь в создании атмосферы перед новым годом. Как отметила глава Заводского района Маргарита Деркач, «в акции участвовали все – начиная ИП и заканчивая крупнейшими региональными предприятиями».
Благодарственные письма вручались по двум «номинациям»: за участие в акции «Ёлка желаний» и за помощь в праздничном оформлении Орла.
Также Маргарита Деркач поблагодарила предприятия, которые приняли участие в прошедшем субботнике, сообщает пресс-служба администрации города Орла.
Фото пресс-службы администрации города Орла
Орловское Информбюро