Главная » Новости



8:08, 20 апреля 2022 года В Орле пройдут испытания тепловых сетей На это время будет прекращена подача теплоносителя для части учреждений.





В четверг, 21 апреля, с 8:00 до 20:00 Орловский филиал ПАО «Квадра» будет испытывать тепловые сети в контуре Орловской ТЭЦ на максимальную температуру теплоносителя. На это время будет прекращена подача теплоносителя для части учреждений здравоохранения, образования и культуры. Отключение объектов жилого фонда не планируется.



После окончания испытаний энергетики проведут тщательный осмотр трубопроводов и тепловых камер. В случае обнаружения повреждений ремонтные бригады приступят к их оперативному устранению.



На время проведения испытаний энергетики просят горожан быть предельно осторожными и соблюдать меры безопасности в местах, находящихся рядом с теплосетевыми объектами (трубопроводами, тепловыми камерами, в местах парения и выхода воды), а также не оставлять там свои транспортные средства, сообщает сайт городской администрации.



При обнаружении признаков повреждения коммуникаций необходимо оперативно сообщить об этом диспетчерам Орловского филиала ПАО «Квадра» по телефонам 55-29-74, 44-05-19.





Орловское Информбюро





Новости СМИ2