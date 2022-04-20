В Орле пройдут испытания тепловых сетей

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8:08, 20 апреля 2022 года
В Орле пройдут испытания тепловых сетейНа это время будет прекращена подача теплоносителя для части учреждений.
В четверг, 21 апреля, с 8:00 до 20:00 Орловский филиал ПАО «Квадра» будет испытывать тепловые сети в контуре Орловской ТЭЦ на максимальную температуру теплоносителя. На это время будет прекращена подача теплоносителя для части учреждений здравоохранения, образования и культуры. Отключение объектов жилого фонда не планируется.
После окончания испытаний энергетики проведут тщательный осмотр трубопроводов и тепловых камер. В случае обнаружения повреждений ремонтные бригады приступят к их оперативному устранению.
На время проведения испытаний энергетики просят горожан быть предельно осторожными и соблюдать меры безопасности в местах, находящихся рядом с теплосетевыми объектами (трубопроводами, тепловыми камерами, в местах парения и выхода воды), а также не оставлять там свои транспортные средства, сообщает сайт городской администрации.
При обнаружении признаков повреждения коммуникаций необходимо оперативно сообщить об этом диспетчерам Орловского филиала ПАО «Квадра» по телефонам 55-29-74, 44-05-19.
Орловское Информбюро