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7:09, 20 апреля 2022 года

Конкурс эскизных проектов памятного знака Тургеневскому дубу - продлен

Заявки принимаются до 1 июня.


По многочисленным просьбам представителей творческих сообществ оргкомитет конкурса эскизных проектов памятного знака Тургеневскому дубу принял решение о продлении срока приёма заявок до 1 июня.

Проекты участников конкурса и дополнительные материалы принимаются по адресу электронной почты Спасского - Лутовиново turgenev-dub@mail.ru

До 15 июня конкурсная комиссия проведёт отбор наиболее интересных проектов и представит три лучших на народное голосование. Победитель будет определён до 1 июля 2022 года.

Тургеневский дуб погиб в ноябре прошлого года. Чтобы увековечить память о нем, организован конкурс эскизных проектов памятного знака знаменитому дереву.


Татьяна Напольских


 
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