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7:09, 20 апреля 2022 года Конкурс эскизных проектов памятного знака Тургеневскому дубу - продлен Заявки принимаются до 1 июня.





По многочисленным просьбам представителей творческих сообществ оргкомитет конкурса эскизных проектов памятного знака Тургеневскому дубу принял решение о продлении срока приёма заявок до 1 июня.



Проекты участников конкурса и дополнительные материалы принимаются по адресу электронной почты Спасского - Лутовиново turgenev-dub@mail.ru



До 15 июня конкурсная комиссия проведёт отбор наиболее интересных проектов и представит три лучших на народное голосование. Победитель будет определён до 1 июля 2022 года.



Тургеневский дуб погиб в ноябре прошлого года. Чтобы увековечить память о нем, организован конкурс эскизных проектов памятного знака знаменитому дереву.





Татьяна Напольских





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