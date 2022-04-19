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21:02, 19 апреля 2022 года Андрей Клычков в рамках рабочей поездки посетил Колпнянский район Губернатор оценил работы по благоустройству общественных территорий, ознакомился с работой модульного ФАПа и ходом весенних полевых работ.





Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков совершил рабочую поездку в Колпнянский район. Как сообщил сам губернатор, в районном центре он уделил внимание теме благоустройства. Среди прочего, он посетил обновленный сквер по ул. Титова в районном центре. Общая стоимость работ, проведенных в прошлом году, – почти 7,7 млн рублей.



Андрей Клычков: «В результате получилось уютное место для отдыха. Уложена тротуарная плитка, установлены новые светильники, парковые диваны, урны, декоративный мостик, проведено озеленение, появился «сухой» фонтан».

Также глава региона посетил детский автогородок, расположенный на территории Колпнянского лицея. Там обучают детей правилам дорожного движения. В самом лицее продолжается капитальный ремонт здания. Как сообщил губернатор, сумма ремонта - 26 млн. рублей. Работы планируется завершить в конце года.



Еще одним пунктом визита губернатора в Колпне стала школа № 2. Там,

в рамках нацпроекта «Образование», планируется отремонтировать в полном объеме спортивный зал: системы вентиляции, отопления, освещения, пол, стены, будут заменены оконные и дверные блоки, обустроены комнаты для хранения инвентаря и тренерская. Появится спортивный клуб, в планах – приобрести тренажёры, гимнастические брусья, комплекты для групповых занятий.



В школе Андрей Клычков ознакомился с выставкой детских дизайн-проектов по благоустройству зоны отдыха вблизи пруда «Озерки».



Андрей Клычков: «Очень важно увидеть, каким дети представляют будущее своего поселка, чего ждут от благоустройства. Напомню, что в этом году в Колпне будет благоустроен пруд «Озерки». Подготовительные работы уже идут, ведётся расчистка и углубление дна, укрепление берега. Предстоит высадить деревья и установить беседки, обустроить зону отдыха и детские площадки. Кроме того, руководство района подало заявку на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Минстроя России. Будем надеяться, что колпнянский проект войдет в число победителей».

Еще одним пунктом рабочей поездки главы региона стало село Крутое. Андрей Клычков посетил местный модульный фельдшерско-акушерский пункт, который был возведен в рамках реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение». ФАП обслуживает около 400 человек из 6 населенных пунктов. Всего в состав Колпнянской ЦРБ входят 23 фельдшерско-акушерских пункта.



Ознакомился губернатор и с ходом весенних полевых работ. Сейчас в районе ведется сев яровых культур.



Андрей Клычков: «Отмечу, что АПК района полностью обеспечен материально-техническими ресурсами. Приобретены минеральные удобрения, средства защиты растений, ГСМ, подготовлены семена. Хозяйства приступили к севу зерновых культур. В этом году предстоит провести яровой сев на площади почти 50 тыс. гектаров. Все работы идут в штатном режиме».





Орловское Информбюро





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