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9:34, 20 апреля 2022 года Орловские должники смогут защитить часть своих денег от списания Об этом напоминают в региональном Управлении федеральной службы судебных приставов.





Как сообщает региональное Управление федеральной службы судебных приставов, должники смогут защитить часть своих денег от списания. Сохранить можно «несгораемую сумму» в размере прожиточного минимума. На сегодня в Орловской области он составляет 11 тысяч 768 рублей. Такая мера призвана поддержать граждан и не оставлять их без финансовой подушки. Для оформления необходимо лично прийти в службу судебных приставов и подать заявление. Татьяна Аксютина, заместитель руководителя Управления ФССП по Орловской области, заместитель главного судебного пристава Орловской области: «Хочу обратить внимание, что право на сохранение прожиточного минимума не распространяется на исполнение требования исполнительных документов о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, возмещении вреда, причиненного в связи со смертью кормильца, возмещении ущерба, причиненного преступлением».





Юлия Сабельникова





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