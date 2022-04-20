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9:57, 20 апреля 2022 года Сегодня - Национальный день донора О том, как работает служба крови, кто может стать донором, в интервью корреспонденту ГТРК «Орел» рассказала главный врач Орловской станции переливания крови Ирина Михеева.





Как служба крови в Орле отмечает национальный день донора? - У нас запланирована выездная акция - забор крови у студентов и сотрудников медицинского колледжа. Кроме этого доноры будут сдавать и в нашем учреждении, на станции переливания крови. Доноров в эти дни принимают и в мценском, и в ливенском филиалах. Достаточно ли активны сегодня доноры, и сколько крови и плазмы вы собираете? - Несмотря на все обстоятельства нашей жизни, несмотря на пандемию, доноры у нас есть, и все нужды больниц мы покрываем. Доноры это очень удивительные люди, они, несмотря ни на что, берегут свое здоровье и, несмотря ни на что, сдают кровь. Они думают о больных детях, о пенсионерах, которые нуждаются в донорской крови. А сколько постоянных доноров зарегистрировано на станции, и сколько из них - почетные? - В среднем, за последние три года у нас от семи тысяч до пяти с половиной тысяч доноров в год сдают кровь. У нас есть почетные доноры. Это люди, которые безвозмездно сдали кровь 40 раз или плазму - 60 раз. На январь 2022 года таких почетных доноров у нас 2125 человек. А что сегодня получают доноры за сдачу крови? - Существует две категории доноров - безвозмездные и так называемые кадровые, платные доноры. Доноры получают денежную компенсацию за обед, в настоящее время это 641 рубль. А платные доноры получают за 600 миллилитров сданной плазмы около 2 тысяч рублей. Еще есть доноры, которые считаются у нас золотыми, те, кто сдают тромбоциты. Тромбоциты сдаются для онкогематологических больных. Их денежная компенсация около 4,5 тысяч рублей. Какое состояние здоровье должно быть у донора, чтобы он мог сдавать кровь? - В связи с тем, что мы должны обеспечить инфекционную и иммунологическую безопасность донорской крови, то и требования к донору очень высокие. Донор должен быть практически здоров. Он не может сдавать кровь во время обострения любого хронического заболевания. Не могут быть донорами люди, имеющие тяжелые хронические заболевания, онкологические заболевания, оперативные вмешательства. Кроме того, донорами не могут быть люди с низким зрением. Очень большой список противопоказаний, которые не позволят человеку сдать кровь. Но если человек проходит медицинское освидетельствование, ему назначается доза донорства, и он назначается донором. В технологическом плане всё ли есть на станции, чтобы осуществлять забор крови, и появилось ли что-то новое? - На данный момент Орловская станция переливания крови и все ее филиалы оснащены современным оборудованием. Конечно, хотелось бы иметь еще некоторые возможности, но всё, что необходимо для больниц нашей области, мы изготавливаем. Новейшее оборудование требует расходных материалов, а с ними в настоящее время не всё так просто. Нам удается заготавливать все компоненты, которые мы наметили еще в начале года. У нас есть определенные запасы, мы работаем бесперебойно, и поэтому больные в нашей области получают все самые современные гемокомпоненты. У вас есть возможность поздравить доноров с праздником. - Уважаемы доноры Орловской области, от себя лично и от всех сотрудников службы крови, от наших благодарных пациентов поздравляю вас с Национальным днем донора! Хочу вам пожелать крепкого здоровья, счастья, благополучия. Мы вас ждем в наших стенах и в дальнейшем. С праздником, мои дорогие доноры! Спасибо больше за интервью, и мы тоже поздравляем вас с праздником! Удачи вам в вашей работе.





Елена Литинская





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