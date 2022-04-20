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10:24, 20 апреля 2022 года К концу 2023 года орловцы будут получать госуслуги в режиме 24/7 Правительство России приступает к реализации концепции поэтапного перехода к получению круглосуточного получения госуслуг.





Менее чем через два года большинство востребованных россиянами государственных и муниципальных услуг будет оказываться в непрерывном формате, без личного присутствия граждан. Заявители смогут решать вопросы в любой момент времени в один клик, используя понятные сервисы. Для этого все этапы – от подачи документов до получения результата – планируется перевести в электронный вид. При этом граждане смогут по-прежнему при необходимости лично обращаться в госведомства за госуслугами. Общение с представителями госорганов будет сконцентрировано в МФЦ.





Татьяна Напольских





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